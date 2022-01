GF Vip | Federica chiude definitivamente con Gianmaria | lui scoppia a piangere

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova doccia fredda perAntinolfi, cui la Casa del Grande Fratello Vip 6 non sembra portare molta fortuna in amore. Prima c’è stata Sophie Codegoni che l’ha mollato non appena è arrivato Alessandro Basciano, poi, qualche ora fa,Calemme ha interrotto la loro frequentazione ammettendo di non provare chissà quale coinvolgimento nei suoi confronti. GF Vip, Alex Belli rivela un retroscena: “Ero nero, gli autori avevano paura” L'attore ha parlato di quanto successo nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, quando si trovava ospite in studio GF Vip 6, è finita traAntinolfi eCalemme: la reazione di lui Al contrario,Calemme si ritrova ...