Formazione | Treccani Futura Open | al via corsi online gratuiti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Dal 18 gennaio, prende il via, nuovo format gratuito di didattica digitale rivolto a professionisti e adulti.apre così il palinsesto del nuovo anno con un'iniziativa 'free', una communityche offre libero accesso a una serie di appuntamenti in live streaming a cadenza settimanale dove imparare in un'ora circa e in modo autoconclusivo conoscenze e competenze differenti grazie al contributo di esperti selezionati. Il primo appuntamento è per martedì 18 gennaio con Ernesto Assante in 'Lavorare con la musica'; a seguire, previsti in calendario incontri con Ilaria Gaspari ('Scrivere le emozioni', 24 gennaio), Maria Fossati (2 febbraio), Mafe De Baggis ('Esprimere il talento in rete', 15 febbraio), Barbara ...