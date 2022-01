David Rossi, un altro giallo, quello dell' email, "Scritta dopo la sua morte" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Spunta un altro giallo nella controversa vicenda della morte di David Rossi , l'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena : secondo una relazione della Polizia postale, la mail ... Leggi su lanazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Spunta unnella controversa vicendadi, l'ex responsabilea comunicazione del Monte dei Paschi di Siena : secondo una relazionea Polizia postale, la mail ...

