Che cos’è l’auto-sorveglianza per i contatti stretti di un positivo al Covid e come funziona (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dura cinque giorni: si può uscire di casa e occorre indossare la mascherina ffp2 per 10 giorni. Se insorgono sintomi, però, subito il tampone Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dura cinque giorni: si può uscire di casa e occorre indossare la mascherina ffp2 per 10 giorni. Se insorgono sintomi, però, subito il tampone

Advertising

fattoquotidiano : Sono combattuto: quasi mi auguro che l’incubo di B. al Quirinale si avveri. Disvela al mondo intero, e in particola… - Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - FiorinoLuca : 5000 spettatori a prescindere dalla capienza dello stadio. Immagino le menti illuminate che hanno partorito questa… - umbertoctt : @ardigiorgio @BentivogliMarco Italia Viva che blocca emendamento per fare i tamponi in parafarmacia cos'è? Facciamo… - SimoneCosimi : Che cos’è l’auto-sorveglianza per i contatti stretti di un positivo al Covid e come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è I romani in vacanza a Cortina e le risse di Capodanno: che cosa è successo RomaToday