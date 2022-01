Caserta, morto Domenico Biscardi. Diceva: “Nei vaccini c’è il grafene”. Sui social gridano al complotto: “Eliminato perché scomodo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morto di infarto Domenico Biscardi, no vax convinto di Caserta conosciuto da molti come il “dottor” Biscardi. Cinquantenne, negli anni ’80 e ’90 aveva gestito un pub noto in città, in Kingston. Lo si legge su Il Corriere del Mezzogiorno. Sabato 15 gennaio avrebbe dovuto partecipare, insieme ad altri contrari all’immunizzazione, alla marcia in programma a Roma. Fra i tanti video postati sul proprio profilo Facebook, uno in cui si mostra fiero al supermercato senza mascherina (ottobre 2021, per regolamento avrebbe dovuto indossarla): “Come vedete l’importante è essere quello che si è. Non la metto perché non c’è nessun dovere di metterla”. Di recente aveva diffuso un audio in cui raccontava di uno scienziato che aveva scoperto nei vaccini diversi materiali: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Èdi infarto, no vax convinto diconosciuto da molti come il “dottor”. Cinquantenne, negli anni ’80 e ’90 aveva gestito un pub noto in città, in Kingston. Lo si legge su Il Corriere del Mezzogiorno. Sabato 15 gennaio avrebbe dovuto partecipare, insieme ad altri contrari all’immunizzazione, alla marcia in programma a Roma. Fra i tanti video postati sul proprio profilo Facebook, uno in cui si mostra fiero al supermercato senza mascherina (ottobre 2021, per regolamento avrebbe dovuto indossarla): “Come vedete l’importante è essere quello che si è. Non la mettonon c’è nessun dovere di metterla”. Di recente aveva diffuso un audio in cui raccontava di uno scienziato che aveva scoperto neidiversi materiali: ...

