Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,47%), record di Stellantis (Di giovedì 13 gennaio 2022) Piazza Affari ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +0,47% a 27.844 punti) tra scambi in calo per 2,58 miliardi di euro, quasi 700 milioni in meno rispetto alla seduta precedente. In calo a 130,8 punti lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Piazza Affari ha chiuso in(Ftse Mib +0,47% a 27.844 punti) tra scambi in calo per 2,58 miliardi di euro, quasi 700 milioni in meno rispetto alla seduta precedente. In calo a 130,8 punti lo ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,47%: Indice Ftse Mib a quota 27.844 punti - fisco24_info : Borsa: Europa rallenta nel finale con New York, Milano +0,2%: Spread supera i 131 punti, sprint di Volvo, Iveco e m… - CorriereQ : Borsa: Europa allunga il passo con Wall Street, Milano +0,6% - ClaudeTadolti : @AxiaFel È pieno di vino già alle 11:00 di mattina, lo trovi al bar “ La Borsa” in pza Affari a Milano (la sede del… - zazoomblog : Borsa: Europa allunga il passo con Wall Street Milano +06% - #Borsa: #Europa #allunga #passo -