Bologna, poliziotto no vax sospeso va all’hub con un avvocato e chiama i carabinieri (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un funzionario di polizia in servizio a Bologna , il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò , è stato sospeso per non aver aderito all’obbligo vaccinale , come previsto dal decreto del presidente... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un funzionario di polizia in servizio a, il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò , è statoper non aver aderito all’obbligo vaccinale , come previsto dal decreto del presidente...

Advertising

VincenzaSMF : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri - Nutizieri : Covid, il poliziotto e gli undici vigili urbani no vax: sospese le divise «disobbedienti» - LucianoBonazzi : Poliziotto No vax a Bologna, si muove la Procura. Il vicequestore Accroglianò: 'Mi vaccinerò? No comment'. L’Ausl:… - saluti37 : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri - AAndreafusco1 : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri -