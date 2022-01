Australian Open 2022 | le favorite del tabellone femminile Non c’è una padrona | regna l’incertezza

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tenniscontinua la ricerca di una sua regina. Anche all’e non c’è una vera e propria favorita per la vittoria finale. A scattare davanti a tutte in una possibile griglia di partenza è probabilmente ladi casa Ashleigh Barty. La numero uno del mondo, però, dovrà cercare di domare la pressione del giocare davanti ai propri tifosi e proverà a raggiungere quella finale che le è sfuggita nel 2020, quando perse dall’americana Sofia Kenin. Barty, però, non ricopre proprio il ruolo della dominatrice assoluta e c’è comunque spazio per tantissime. Attenzione soprattutto alle rientranti Naomi Osaka e Simona Halep, che per svariati motivi hanno vissuto un 2021 negativo e che cercano subito il pronto riscatto in questo ...