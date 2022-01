Amadori licenzia Francesca la nipote del fondatore (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Francesca Amadori, nipote di Francesco, è stata licenziata dall'azienda di famiglia, leader in Italia nel settore avicolo. Un rapporto di lavoro che si è concluso "per motivazioni coerenti e rispettose dei principi e delle regole aziendali", rende noto il consorzio cooperativo Gesco, sottolineando che "tali regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna". Le motivazioni non sono state rese note. Francesca Amadori, 44 anni, ha lavorato nell'azienda di famiglia per quasi 20 anni. Da tempo era la responsabile dell'area comunicazione del gruppo nonché presidente di Romagna Iniziative, una realtà che riunisce diverse importanti imprese romagnole a scopi benefici da cui ha già rassegnato le dimissioni. Il gruppo Amadori è stato fondato ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI -di Francesco, è statata dall'azienda di famiglia, leader in Italia nel settore avicolo. Un rapporto di lavoro che si è concluso "per motivazioni coerenti e rispettose dei principi e delle regole aziendali", rende noto il consorzio cooperativo Gesco, sottolineando che "tali regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna". Le motivazioni non sono state rese note., 44 anni, ha lavorato nell'azienda di famiglia per quasi 20 anni. Da tempo era la responsabile dell'area comunicazione del gruppo nonché presidente di Romagna Iniziative, una realtà che riunisce diverse importanti imprese romagnole a scopi benefici da cui ha già rassegnato le dimissioni. Il gruppoè stato fondato ...

