Aggressioni Duomo, Pm: "Così i due fermati hanno individuato le ragazze e dato il via alle violenze" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono stati coloro che hanno dato il via alle Aggressioni in piazza Duomo la notte di Capodanno ai danni di sei delle nove ragazze, Mahmoud Ibrahim e Abdallah Bouguedra, i due giovani fermati a Milano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono stati coloro cheil viain piazzala notte di Capodanno ai danni di sei delle nove, Mahmoud Ibrahim e Abdallah Bouguedra, i due giovania Milano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - Agenzia_Ansa : Sono stati identificati e indagati i giovani che la notte di Capodanno hanno accerchiato, aggredito e molestato nov… - poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - paolopagni : 9?? il numero delle vittime delle aggressioni di gruppo avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano.… - FairyRainDarcy : RT @ClaudiaBen69: Aggressioni sessuali in piazza Duomo a Milano. È la filosofia dello struzzo: non vedere e non intervenire fino alle estre… -