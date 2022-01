Violenze sessuali in Duomo, i due arrestati stavano scappando all’estero. La tecnica del branco: «Così incastravano le ragazze» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono scattati i primi due arresti per le molestie e le aggressioni a sfondo sessuale avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano contro almeno nove ragazze. La squadra mobile milanese, coordinata dalla Procura ha fermato i primi due ragazzi, uno a Milano di 18 anni e l’altro a Torino di 21, dopo che ieri erano state perquisite le case di 18 giovani identificati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e ai video diffusi sui social nelle ore successive alle Violenze. Si tratta di 15 maggiorenni, con il più grande che non ha più di 21 anni, e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni. Le perquisizioni si sono svolte tra Torino e l’hinterland milanese, dopo che gli inquirenti hanno individuato i presunti aggressori attraverso un software di riconoscimento facciale, con cui sono state messe a confronto i volti apparsi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono scattati i primi due arresti per le molestie e le aggressioni a sfondo sessuale avvenute nella notte di Capodanno in piazzaa Milano contro almeno nove. La squadra mobile milanese, coordinata dalla Procura ha fermato i primi due ragazzi, uno a Milano di 18 anni e l’altro a Torino di 21, dopo che ieri erano state perquisite le case di 18 giovani identificati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e ai video diffusi sui social nelle ore successive alle. Si tratta di 15 maggiorenni, con il più grande che non ha più di 21 anni, e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni. Le perquisizioni si sono svolte tra Torino e l’hinterland milanese, dopo che gli inquirenti hanno individuato i presunti aggressori attraverso un software di riconoscimento facciale, con cui sono state messe a confronto i volti apparsi ...

Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - poliziadistato : A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torin… - ilpost : Da giorni la procura di Milano sta indagando su una serie di violenze sessuali avvenute a Capodanno in Piazza Duomo… - ViteAnto : RT @poliziadistato: A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torino po… - infoitinterno : Capodanno, aggressioni al Duomo: due fermi per violenze sessuali -