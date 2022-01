Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 08:15 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 08.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 ATTENZIONE AL GHIACCIO E AL VENTO FORTE TRA VICOVARO MANDELA E L’AQUILA, AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 08.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A24 ATTENZIONE AL GHIACCIO E AL VENTO FORTE TRA VICOVARO MANDELA E L’AQUILA, AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA ...

