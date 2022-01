Tennis, Novak Djokovic rischia fino a 5 anni di carcere per false dichiarazioni tra test e documenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito alla situazione di Novak Djokovic e la sua partecipazione agli Australian Open 2022 da non vaccinato, dopo che in mattinata ha ammesso l’errore per la dichiarazione di viaggio per l’Australia. Secondo quanto riportato da The Age, portale australiano, il Tennista serbo rischierebbe fino a 5 anni di carcere, compromettendo di fatto la sua carriera; sarebbero oggetto d’indagine non solo la discussa dichiarazione di viaggio (contenente l’errore che lo stesso Djokovic ha definito in buona fede), ma anche dei dubbi risultati di test al Covid-19. Il dipartimento degli Affari interni australiano ha ampliato le indagini, considerando, dunque, la violazione delle regole sull’isolamento in Serbia, l’erronea ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito alla situazione die la sua partecipazione agli Australian Open 2022 da non vaccinato, dopo che in mattinata ha ammesso l’errore per la dichiarazione di viaggio per l’Australia. Secondo quanto riportato da The Age, portale australiano, ilta serbo rischierebbea 5di, compromettendo di fatto la sua carriera; sarebbero oggetto d’indagine non solo la discussa dichiarazione di viaggio (contenente l’errore che lo stessoha definito in buona fede), ma anche dei dubbi risultati dial Covid-19. Il dipartimento degli Affari interni australiano ha ampliato le indagini, considerando, dunque, la violazione delle regole sull’isolamento in Serbia, l’erronea ...

