Tennis, Novak Djokovic ammette: “L’intervista a L’Equipe una leggerezza. Dichiarazioni false? Un errore del mio agente” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mettere i puntini sulle i anche se dei dubbi restano. Novak Djokovic, attraverso i propri canali social, ha voluto chiarire la propria posizione circa la positività al Covid-19, riscontrata il 16 dicembre. Nole, come è noto, è al centro di un vero e proprio caso e gli aspetti oscuri non mancano. In attesa di giudizio da parte del ministro dell’immigrazione Alex Hawke relativamente al visto che in un primo momento gli era stato cancellato e poi ‘restituito’ attraverso la revoca della Federal and Family Court, il serbo sui social ha rotto il silenzio e precisato quanto è emerso nelle ultime ore circa i suoi spostamenti. Ci si riferisce agli eventi a cui ha preso parte poco dopo la notifica sull’esito del test anti-Covid positivo del 16 dicembre e non solo. Di seguito il lungo post del campione nativo di Belgrado: “Voglio chiarire quanto viene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mettere i puntini sulle i anche se dei dubbi restano., attraverso i propri canali social, ha voluto chiarire la propria posizione circa la positività al Covid-19, riscontrata il 16 dicembre. Nole, come è noto, è al centro di un vero e proprio caso e gli aspetti oscuri non mancano. In attesa di giudizio da parte del ministro dell’immigrazione Alex Hawke relativamente al visto che in un primo momento gli era stato cancellato e poi ‘restituito’ attraverso la revoca della Federal and Family Court, il serbo sui social ha rotto il silenzio e precisato quanto è emerso nelle ultime ore circa i suoi spostamenti. Ci si riferisce agli eventi a cui ha preso parte poco dopo la notifica sull’esito del test anti-Covid positivo del 16 dicembre e non solo. Di seguito il lungo post del campione nativo di Belgrado: “Voglio chiarire quanto viene ...

