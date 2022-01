Tennis | ATP Adelaide II 2022

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è delineato il tabellone dei quarti di finale al torneo ATP di. Grande giornata per ilaustraliano, che vivrà un derby tra il ritrovato Thanasi Kokkinakis e la sorpresa Aleksandar Vukic. Il primo continua nel suo ottimo inizio d’anno e si è reso protagonista del match della giornata contro l’americano John Isner. Quasi tre di gioco, che hanno visto trionfare il numero 145 del mondo dopo addirittura tre tie-break ed in rimonta sullo statunitense. Bella anche la vittoria di Vukic, numero 160 del ranking e capace di spingersi fino ai quarti, dopo aver superato in due set l’americano Steve Johnson con il punteggio di 6-4 7-5. Nella brutta giornata delamericano si salva, invece, Tommy Paul, che supera in due set il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-4 7-6. Il prossimo avversario dello statunitense sarà ...

TABELLONE TORNEOIL PROGRAMMA DI GIOVEDI 13 GENNAIO KEN ROSEWALL ARENA Dalle ore 1.00 Kontaveit vs Jabeur A seguire Krejcikova vs Garcia A seguire Karatsev vs Sonego Non prima delle 5.30 Goffin ...Si è delineato il tabellone dei quarti di finale al torneo ATP di Adelaide. Grande giornata per il tennis australiano, che vivrà un derby tra il ritrovato Thanasi Kokkinakis e la sorpresa Aleksandar V ...Lorenzo supera senza problemi Báez e sfiderà Karatsev. Fabio cede in due tie-break a Nakashima: non sfruttati tre set point consecutivi nel secondo ...