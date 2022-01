Tav, Lo Russo categorico: “Opera non è in discussione” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Isolare le frange violente, ma nessuna censura per chi all’interno della compagine della sua amministrazione storce il naso nei confronti della Tav. Stefano Lo Russo ribadisce come la Torino-Lione sia un’Opera fondamentale e non in discussione. Insomma, nessuna preoccupazione rispetto a quei nomi che sostengono la sua maggioranza che sono No Tav, primo tra tutti il suo vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, sindaco di Condove critico nei confronti dell’Alta Velocità. “Noi abbiamo l’esigenza di isolare le frange violente dei No Tav, io separo il piano della discussione dal piano della contrapposizione. La Tav non è in discussione, si sta facendo, la posizione politica è estremamente chiara e netta, ma noi dobbiamo stare nella discussione dentro l’istituzione ed è esattamente questa ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Isolare le frange violente, ma nessuna censura per chi all’interno della compagine della sua amministrazione storce il naso nei confronti della Tav. Stefano Loribadisce come la Torino-Lione sia un’fondamentale e non in. Insomma, nessuna preoccupazione rispetto a quei nomi che sostengono la sua maggioranza che sono No Tav, primo tra tutti il suo vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, sindaco di Condove critico nei confronti dell’Alta Velocità. “Noi abbiamo l’esigenza di isolare le frange violente dei No Tav, io separo il piano delladal piano della contrapposizione. La Tav non è in, si sta facendo, la posizione politica è estremamente chiara e netta, ma noi dobbiamo stare nelladentro l’istituzione ed è esattamente questa ...

