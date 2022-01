Serena Rossi | niente matrimonio con Davide Devenuto | il motivo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –nozze per. A febbraio saranno trascorsi già tre anni dalla fatidica proposta didurante una diretta di Domenica In, eppure ancoraabito bianco per l’attrice. Mentre i fan della coppia cominciano a scalpitare e a chiedersi se i due beniamini ci abbiano nel frattempo ripensato, la conduttrice napoletana ha voluto fare chiarezza. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, l’attrice ha rivelato che ilin questo momento non è una priorità né per lei né per il compagno. “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno” ha spiegato. Per il momento, l’attrice dovrà accontentarsi di ...