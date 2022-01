Sassoli: nota Cdm, esequie Stato per presidente Parlamento Ue (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la celebrazione dei funerali per il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli nella forma delle esequie di Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36". Così nella nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm che si è tenuto in tarda mattinata. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta delMario Draghi, ha deliberato la celebrazione dei funerali per ildeleuropeo David Marianella forma delledi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36". Così nelladi Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm che si è tenuto in tarda mattinata.

Advertising

RobertoSignore7 : RT @mariamacina: “Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un pers… - danieledv79 : RT @mariamacina: “Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un pers… - doctormabuse18 : #sassoli è morto ad #Aviano, località ben nota per la base #USA, nel centro di riferimento #oncologico, che finanzi… - bb91687509 : RT @mariamacina: “Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un pers… - wimganz : RT @mariamacina: “Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un pers… -