Sanremo, Jovanotti categorico: “Niente Sanremo, devo seguire Morandi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nonostante più volte il suo nome sia stato accostato al Festival il cantante non ci sarà Sanremo, per Jovanotti, non s’ha da fare. Nonostante la lunga amicizia che lo lega al conduttore artistico Amadeus il cantante non ci sarà come ospite. A dirlo, lui stesso, durante un’intervista radiofonica a Radio Subasio, rispondendo alle domande della conduttrice Katia Giuliani. Ricordando di avere tenuto a battesimo il debutto televisivo di Amadeus “nel mio programma ‘Uno, due, tre Jovanotti’ sulla allora Fininvest’” Jovanotti ha spiegato “io devo fare l’autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c’ho la testa. Sarò a casa”. “Magari – ha detto ancora – mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba”. Per ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nonostante più volte il suo nome sia stato accostato al Festival il cantante non ci sarà, per, non s’ha da fare. Nonostante la lunga amicizia che lo lega al conduttore artistico Amadeus il cantante non ci sarà come ospite. A dirlo, lui stesso, durante un’intervista radiofonica a Radio Subasio, rispondendo alle domande della conduttrice Katia Giuliani. Ricordando di avere tenuto a battesimo il debutto televisivo di Amadeus “nel mio programma ‘Uno, due, tre’ sulla allora Fininvest’”ha spiegato “iofare l’autore di, sono concentrato su questo e non c’ho la testa. Sarò a casa”. “Magari – ha detto ancora – mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo concome clandestini all’alba”. Per ...

