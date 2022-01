Rodolfo Laganà, ritrovata la carrozzina elettrica rubata nell’androne di casa: “Sarà stata una bravata” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una brutta notizia con un lieto fine. Da quando si è ammalato di sclerosi multipla, l’attore Rodolfo Laganà si affida a una carrozzina con un supporto elettrico per potersi spostare. Quella carrozzina, così utile alla sua vita di tutti i giorni, gli era stata rubata nell’androne del palazzo dove abita. Siamo nel quartiere Trastevere di Roma, e chi vive nel condominio del 64enne sa bene quanto quello strumento sia indispensabile per l’attore. Come rivela Il Messaggero, il furto è avvenuto tra il 9 e il 10 gennaio. Laganà aveva “parcheggiato” la carrozzina come al suo solito, e all’indomani mattina non l’ha più ritrovata. Le indagini erano state affidate ai carabinieri di Trastevere, ma per fortuna la sedia a rotelle è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una brutta notizia con un lieto fine. Da quando si è ammalato di sclerosi multipla, l’attoresi affida a unacon un supporto elettrico per potersi spostare. Quella, così utile alla sua vita di tutti i giorni, gli eradel palazzo dove abita. Siamo nel quartiere Trastevere di Roma, e chi vive nel condominio del 64enne sa bene quanto quello strumento sia indispensabile per l’attore. Come rivela Il Messaggero, il furto è avvenuto tra il 9 e il 10 gennaio.aveva “parcheggiato” lacome al suo solito, e all’indomani mattina non l’ha più. Le indagini erano state affidate ai carabinieri di Trastevere, ma per fortuna la sedia a rotelle è ...

