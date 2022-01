Red Notice 2 e 3 | le riprese dei sequel si svolgeranno in contemporanea

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ledi Red2 e 3, idel successo targato Netflix, dovrebbero svolgersi in. Red2 e 3 verranno girati in, secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni condivise online. Netflix, per ora, non ha però confermato le notizie riguardanti il secondo capitolo della storia che ha stabilito nuovi record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming. Rawson Marshall Thurber, che sarà impegnato anche alla regia, sta scrivendo la sceneggiatura dei film. Le tempistiche dovranno inoltre adattarsi agli impegni dei tre protagonisti Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il film Redha ottenuto in 17 giorni ben 328.80 milioni di ore di visualizzazioni, record che ha permesso al progetto di battere la …

2 e 3 verranno girati in contemporanea , secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni condivise online. Netflix, per ora, non ha però confermato le notizie riguardanti il secondo ...Dopo i numeri record, Netflix ha già dato il via alle trattative per produrre due sequel del film! L'agente speciale John Hartley e i ladri d'arte internazionali Nolan Booth e Sarah Black potrebbero tornare molto presto con due nuove avventure. Secondo quanto riporta Deadline , Netflix ...A quanto pare Netflix starebbe pianificando di girare back-to-back i sequel di Red Notice, ovviamente con Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock.Le riprese di Red Notice 2 e 3, i sequel del successo targato Netflix, dovrebbero svolgersi in contemporanea. Red Notice 2 e 3 verranno girati in contemporanea, secondo quanto rivelato da alcune indis ...