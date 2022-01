Quirinale, il nome di Mattarella tiene ancora banco. Con rinvio voto se resta non è bis (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cosa accade al Quirinale se il 3 febbraio, giorno della fine del mandato di Sergio Mattarella, non sarà stato ancora eletto il suo successore? Nei palazzi giuristi e mandarini di Stato in questi giorni se lo stanno domandando a vicenda, essendo quest'anno doppia la possibilità che ciò accada. All'ipotesi sempre possibile - ma finora mai realizzata - che alla scadenza del mandato del presidente uscente, i Grandi elettori a Montecitorio non abbiano ancora realizzato la fumata bianca sul suo successore, si aggiunge l'eventualità niente affatto di scuola che il Covid, fra positivi e quarantenati, colpisca al punto i Grandi elettori da inficiarne il plenum e indurre il presidente del Parlamento in seduta comune Roberto Fico, sentito l'ufficio di presidenza integrato di Camera e Senato, a far slittare o rinviare le ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cosa accade alse il 3 febbraio, giorno della fine del mandato di Sergio, non sarà statoeletto il suo successore? Nei palazzi giuristi e mandarini di Stato in questi giorni se lo stanno domandando a vicenda, essendo quest'anno doppia la possibilità che ciò accada. All'ipotesi sempre possibile - ma finora mai realizzata - che alla scadenza del mandato del presidente uscente, i Grandi elettori a Montecitorio non abbianorealizzato la fumata bianca sul suo successore, si aggiunge l'eventualità niente affatto di scuola che il Covid, fra positivi e quarantenati, colpisca al punto i Grandi elettori da inficiarne il plenum e indurre il presidente del Parlamento in seduta comune Roberto Fico, sentito l'ufficio di presidenza integrato di Camera e Senato, a far slittare o rinviare le ...

Advertising

smenichini : Non ci sarà purtroppo alcun effetto #Sassoli sul voto per il #Quirinale, che non è un momento per la politica genti… - fanpage : Gli italiani hanno un nome ben chiaro in testa per la Presidenza della Repubblica: quello del premier Mario Draghi - ignaziocorrao : Ma per quale ragione non si fa il nome di #AngelinoAlfano per il Quirinale? Sono stati riabilitati tutti. Perché lui no? #Stand4Angelino - mmastropietri : 'Al #Quirinale candidato di #centrodestra di alto profilo' dice #salvini e dal cilindro per l'ennesima volta tira f… - cri_verde : Romanzo #Quirinale, si comincia ad entrare nel vivo: ad oggi le carte, eccetto una, sono tutte coperte. Basandosi e… -