**Quirinale: 'Coraggio Italia' prepara strategia su Colle, Brugnaro vede Di Maio** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - 'Coraggio Italia' 'apre le danze' nel centrodestra in vista della partita del Colle, riunendo all'ora di pranzo tutti i suoi parlamentari nell'Auletta del palazzo dei gruppi di Montecitorio. Arrivati a Roma, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro hanno fatto il punto della situazione insieme al capogruppo alla Camera di 'Ci', Marco Marin e all'ex ministro Gaetano Quagliariello. Poi hanno incontrato Matteo Salvini per capire qual è il percorso che il leader della Lega ha in mente per portare il centrodestra all'elezione del nuovo capo dello Stato. L'incontro, durato un quarto d'ora, si è tenuto negli uffici romani della Regione Liguria, quartier generale del governatore Toti nella Capitale. Al termine del summit con Salvini, Toti e Brugnaro si sono recati alla Camera per sondare gli ...

