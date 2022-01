“Partite le diffide”. Caos al GF Vip, tre concorrenti nei guai: “Cose pesanti e schifose” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ira di Pacifico Settembre non si arresta, che sia in realtà ancora innamorato della sua ex moglie al quadrato? I due volti televisivi, come tutti ricorderanno, sono stati sposati ben due volte. Ma tra loro, ora, pare esserci solo un’amicizia, che li lega nell’avventura genitoriale. Pago ha sempre difeso a spada tratta l’ex durante il GF Vip 6. Bisogna ricordare che il loro Nicola assiste alle puntate dello show e, di conseguenza, è testimone di ogni cosa. D’altra parte Miriana Trevisan ne ha avuto bisogno di aiuto nelle ultime settimane. Ormai sembra esserci lei al comando del gruppo avversario a quello capitanato da Katia Ricciarelli con la sua vice Soleil Sorge. Anche se in questi giorni, dopo la lavata di testa di Alfonso Signorini, la showgirl e la soprano sembrano venirsi più incontro. Ma finora l’ex moglie di Pago ne ha ricevute di offese pesanti. Per questo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ira di Pacifico Settembre non si arresta, che sia in realtà ancora innamorato della sua ex moglie al quadrato? I due volti televisivi, come tutti ricorderanno, sono stati sposati ben due volte. Ma tra loro, ora, pare esserci solo un’amicizia, che li lega nell’avventura genitoriale. Pago ha sempre difeso a spada tratta l’ex durante il GF Vip 6. Bisogna ricordare che il loro Nicola assiste alle puntate dello show e, di conseguenza, è testimone di ogni cosa. D’altra parte Miriana Trevisan ne ha avuto bisogno di aiuto nelle ultime settimane. Ormai sembra esserci lei al comando del gruppo avversario a quello capitanato da Katia Ricciarelli con la sua vice Soleil Sorge. Anche se in questi giorni, dopo la lavata di testa di Alfonso Signorini, la showgirl e la soprano sembrano venirsi più incontro. Ma finora l’ex moglie di Pago ne ha ricevute di offese. Per questo ...

KappaLaudio : @DevilDollmusic @SantucciFulvio Sì. Rossi e diffide diventate squalifiche conseguiti in CI si scontano in partite di CI - Anna_7_stellare : RT @LittleDorrit24: Signorini: con gli insulti a Miriana siamo arrivati a livelli cosi gravi che sono partite le diffide MA CHE BELLO IL GF… - GarziaFlaminia : RT @sonoariete_: LE DIFFIDE DI PAGO SONO PARTITE QUESTO GRANDE UOMO #GFvip #KATIAFUORI #gfvip6 - GarziaFlaminia : RT @LittleDorrit24: Signorini: con gli insulti a Miriana siamo arrivati a livelli cosi gravi che sono partite le diffide MA CHE BELLO IL GF… - LittleMisCake81 : @rebel_miriam Questa cosa del nome Bissiri è stata smentita e sono già partite diffide e denunce. Fossi in te la smetterei -