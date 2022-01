Omicron, bambini più contagiati (boom 5-11 anni). Meyer: «Sindrome infiammatoria dopo un mese anche negli asintomatici» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a salire contagi e ricoveri tra i bambini per Covid. A... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a salire contagi e ricoveri tra iper Covid. A...

