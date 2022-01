Non c’è più religione! La piccante Sanditon in prima serata su Tv2000! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sanditon - Lily Sacofsky e Jack Fox Fa strano immaginare lo spettatore di Tv2000 che, dopo aver seguito la Messa, il Santo Rosario, il TG e un programma dedicato alla riscoperta dell’anima (Soul), si ritrova ad affrontare quella del corpo, guardando insieme a Charlotte Heywood (Rose Williams) le natiche del prestante Sidney Parker (Theo James) intento ad uscire provocatoriamente nudo dalle acque di un fiume. E invece è proprio quello che accadrà da domenica 16 gennaio 2022, quando in prima serata sul canale 28 dtt andrà in onda la prima stagione della serie britannica Sanditon. Liberamente ispirato all’opera incompiuta di Jane Austen, pubblicata postuma, e già trasmesso da LaF nell’autunno 2020, questo racconto infarcito di scene piccanti, a volte sussurrate e a volte esplicite, nonchè di simil ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022)- Lily Sacofsky e Jack Fox Fa strano immaginare lo spettatore di Tv2000 che, dopo aver seguito la Messa, il Santo Rosario, il TG e un programma dedicato alla riscoperta dell’anima (Soul), si ritrova ad affrontare quella del corpo, guardando insieme a Charlotte Heywood (Rose Williams) le natiche del prestante Sidney Parker (Theo James) intento ad uscire provocatoriamente nudo dalle acque di un fiume. E invece è proprio quello che accadrà da domenica 16 gennaio 2022, quando insul canale 28 dtt andrà in onda lastagione della serie britannica. Liberamente ispirato all’opera incompiuta di Jane Austen, pubblicata postuma, e già trasmesso da LaF nell’autunno 2020, questo racconto infarcito di scene piccanti, a volte sussurrate e a volte esplicite, nonchè di simil ...

