Morte di David Sassoli | scoppia la polemica contro l’eurodeputato | “Finalmente il bast**do se n’è andato”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladiha commosso e colpito profondamente buona parte della politica italiana ed internazionale: non sono mancati messaggi di cordoglio e ricordo, anche da avversari politici. Tuttavia, oltre alle bugie e alle esultanze rilanciate da molti commenti no vax, è emerso anche un terribile messaggio invitato da un eurodeputato tedesco in una chat. Dopo la, lo stesso non si è scusato ne ha ritrattato niente, anzi ha rincarato la doseNicolaus Fest esulta per ladiLa notizia è stata inizialmente riportata dall’emittente tedesca Ard e ripresa dalle agenzie di stampa italiane. Viene riferito che ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - Italia_Notizie : David Sassoli, eurodeputato di AfD esulta per la morte del presidente del Parlamento: “Finalmente se n’è andato” - Vera52834961 : RT @FPanunzi: Leggo che ieri sera Francesca Donato ha fatto le prevedibili, miserabili insinuazioni sulla morte di David Sassoli. Floris ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte David

Nicolaus Fest, europarlamentare del partito di estrema destra Afd, lo ha scritto in una chat interna al partito. In un post su Facebook non smentisce la notizia e, anzi, esprime il suo dispiacere per ...L'avventura del presidente del Parlamento europeo era iniziata il 3 luglio del 2019; in due anni e mezzo, il suo europeismo gentile e appassionato ha conquistato tutti. Verrà ricordato con una cerimon ...