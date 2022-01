Maria De Filippi ed Elodie? Una clamorosa notte... in Rai (e Mediaset si mangia le mani) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il conto alla rovescia per l'inizio di Sanremo è già partito. Manca poco all'evento più atteso dell'anno. Solo poche ore fa l'annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2022, adesso arriva un'altra notizia: l'arrivo sul palco dell'Ariston di Maria De Filippi (che ha già condotto Sanremo in passato con Carlo Conti). Per la terza volta di fila, Amadeus ha accettato di svolgere il ruolo di conduzione e di direttore artistico. Ma le indiscrezioni non mancano. In queste ultime ore, il giornalista Andrea Conti su Twitter segnala un interessante indiscrezione su altri volti che saliranno sull'ambito palco dell'Ariston - dopo le conferme di Checco Zalone e Cesare Cremonini. Per la seconda volta, secondo Economy, arriva Queen Maria che "salirà sul celebre palco insieme ad Elodie e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il conto alla rovescia per l'inizio di Sanremo è già partito. Manca poco all'evento più atteso dell'anno. Solo poche ore fa l'annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2022, adesso arriva un'altra notizia: l'arrivo sul palco dell'Ariston diDe(che ha già condotto Sanremo in passato con Carlo Conti). Per la terza volta di fila, Amadeus ha accettato di svolgere il ruolo di conduzione e di direttore artistico. Ma le indiscrezioni non mancano. In queste ultime ore, il giornalista Andrea Conti su Twitter segnala un interessante indiscrezione su altri volti che saliranno sull'ambito palco dell'Ariston - dopo le conferme di Checco Zalone e Cesare Cremonini. Per la seconda volta, secondo Economy, arriva Queenche "salirà sul celebre palco insieme ade ...

IlContiAndrea : Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare… - GPasqui : RT @IlContiAndrea: Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare #Mil… - insecuremind_ : RT @IlContiAndrea: Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare #Mil… - _N01z_ : @Agenzia_Ansa <ironic> Spero che mettano anche le statue di Valeria Marini, Barbara D'Urso e Maria de Filippi. Non… - _ilaaaria : RT @chiamamimarco: sabrina ferilli chiama maria de filippi in diretta a sanremo e si fa il 200% di share -