La Coppa Italia non è una ‘coppetta’, Napoli Tuanzebe titolare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina è la sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, Axel Tuanzebe prenota un posto da titolare. Sembra essere questa la novità principale in casa Napoli per un match che non può e non deve essere snobbato. Perché la Coppa Italia non può essere considerata un ‘coppetta’. Rappresenta comunque un titolo da portare a casa, anche perché il Napoli parte dagli ottavi di finale e quindi senza la fatica dei preliminari. Riuscire a portare a casa una Coppa a fine stagione resta comunque un lustro per città azzurra. Napoli: la formazione con la Fiorentina Luciano Spalletti ha calciatori infortunati come Lorenzo Insigne, altri in Coppa d’Africa come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022)-Fiorentina è la sfida divalida per gli ottavi di finale, Axelprenota un posto da. Sembra essere questa la novità principale in casaper un match che non può e non deve essere snobbato. Perché lanon può essere considerata un. Rappresenta comunque un titolo da portare a casa, anche perché ilparte dagli ottavi di finale e quindi senza la fatica dei preliminari. Riuscire a portare a casa unaa fine stagione resta comunque un lustro per città azzurra.: la formazione con la Fiorentina Luciano Spalletti ha calciatori infortunati come Lorenzo Insigne, altri ind’Africa come ...

