Israele usa delfini killer contro i sommozzatori L’accusa di Hamas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Isionisti esistono. Ne è convinta, gruppo palestinese riconosciuto come organizzazione terroristica da molti Paesi, dall’Unione europea e dagli Stati Uniti, oltreché da. In questo video della propaganda di, pubblicato dall’analista Joe Truzman del think tank statunitense Foundation for Defense of Democracies, un portavoce del commando navale delle Brigate Al-Qassam spiega che durante un’operazione avvenuta in un momento non precisato, gli uomini disono stati inseguiti in mare da un delfino dotato di un dispositivo in grado di uccidere iZionist dolphins exist, according to apublication. Abu Hamza explains that a member of’ Frogman unit who ...