Inter-Juventus, gol di McKennie: colpo di testa vincente, difesa immobile (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Juventus è in vantaggio. Nel match contro l’Inter, valevole per la Supercoppa, i ragazzi di Massimiliano Allegri sbloccano la partita grazie a McKennie che di testa, tutto solo, batte Handanovic sfruttando al meglio il cross deviato di Morata. La partita si infiamma: ecco il VIDEO del gol dello 0-1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laè in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la Supercoppa, i ragazzi di Massimiliano Allegri sbloccano la partita grazie ache di, tutto solo, batte Handanovic sfruttando al meglio il cross deviato di Morata. La partita si infiamma: ecco ildel gol dello 0-1. SportFace.

