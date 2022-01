Imbrattano con la vernice viola le lapidi: caccia ai vandali del cimitero centrale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) PESARO - Danneggiamenti al cimitero e all'anagrafe del Comune, due le denunce contro ignoti per più episodi complessivi che potrebbero avere anche le stesse mani. Il 5 gennaio viene segnalato al ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) PESARO - Danneggiamenti ale all'anagrafe del Comune, due le denunce contro ignoti per più episodi complessivi che potrebbero avere anche le stesse mani. Il 5 gennaio viene segnalato al ...

Advertising

zazoomblog : Imbrattano con la vernice viola le lapidi: caccia ai vandali del cimitero centrale - #Imbrattano #vernice #viola… - InfinitoIsacco : RT @MarlyKohime: @repubblica La vergogna delle vergogne del giornalismo italiano è servita . Milioni di persone in fila per controllarsi e… - MarlyKohime : @repubblica La vergogna delle vergogne del giornalismo italiano è servita . Milioni di persone in fila per controll… - inve1995 : Tutti a rompere il cazzo con la scala dei turchi, ma nessuno dice niente quando mi imbrattano i muri di casa - Wleimmersioni : RT @LaSkilly: Sfregiata la #ScaladeiTurchi, vandali la imbrattano con della polvere rossa #criminali -