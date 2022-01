Il portuale di Trieste Stefano Puzzer è positivo al Covid: 'Ho il Green Pass da ottobre, ma non ho intenzione di usarlo' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste e dei no Green Pass, ha annunciato di aver contratto il Covid attraverso un video pubblicato sui social. Con questo annuncio Puzzer ha affermato anche di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 gennaio 2022), leader dei portuali die dei no, ha annunciato di aver contratto ilattraverso un video pubblicato sui social. Con questo annuncioha affermato anche di ...

Advertising

globalistIT : - GiannettiMarco : RT @fanpage: La gente come noi non molla mai, e guai se molla'. Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, Stefano Puzzer, portuale di Tr… - giamahiria : @horusarcadia Il gatekeeper di solito si accoda al pensiero altrui, lo fa suo sfruttando l'amplificatore mediatico… - mrcllznn : RT @fanpage: La gente come noi non molla mai, e guai se molla'. Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, Stefano Puzzer, portuale di Tr… - Lilithsatan2020 : @bobmch84 @HuffPostItalia È il portuale di Trieste. Non ti ricordi cosa era successo a ottobre??? -