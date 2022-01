GF Vip, la frase di Barù su Jessica indigna i fan? Quella battuta sull’astinenza che non è piaciuta a tutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sta facendo molto discutere quello che i telespettatori hanno visto al GF Vip e, in particolare, una battutina di Barù su Jessica Selassié: il concorrente del reality show ha fatto infatti riferimento all’astinenza della concorrente, che tempo fa ha rivelato di non avere rapporti intimi da ormai tre anni. Ma cosa avrà mai detto Barù? LEGGI ANCHE:– GF VIP, Barù e il contatto infuocato con Jessica: i fan impazziscono per quanto accaduto stanotte Al GF Vip Barù fa una battuta infelice sull’astinenza di Jessica Selassié, scontentando un po’ coloro che vedrebbero bene una storia tra i due. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: la battuta di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sta facendo molto discutere quello che i telespettatori hanno visto al GF Vip e, in particolare, una battutina disuSelassié: il concorrente del reality show ha fatto infatti riferimento all’astinenza della concorrente, che tempo fa ha rivelato di non avere rapporti intimi da ormai tre anni. Ma cosa avrà mai detto? LEGGI ANCHE:– GF VIP,e il contatto infuocato con: iimpazziscono per quanto accaduto stanotte Al GF Vipfa unainfelicediSelassié, scontentando un po’ coloro che vedrebbero bene una storia tra i due. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: ladi ...

