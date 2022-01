Ferragnez, crisi per la coppia? Sul web si mormora: “Fedez non indossa la fede” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo sempre stati abituati a vedere i Ferragnez come una coppia solida, almeno da quello che i due pubblicano sui social. Tuttavia, da quest’estate circa l’immagine idilliaca della coppia perfetta ha iniziato a vacillare. Tutto è iniziato dalle immagini pubblicate in esclusiva su Chi che ritraevano i due coniugi in barca litigare ferocemente. In questi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo sempre stati abituati a vedere icome unasolida, almeno da quello che i due pubblicano sui social. Tuttavia, da quest’estate circa l’immagine idilliaca dellaperfetta ha iniziato a vacillare. Tutto è iniziato dalle immagini pubblicate in esclusiva su Chi che ritraevano i due coniugi in barca litigare ferocemente. In questi L'articolo

damnciastin : RT @stxrkspidey: chiara ferragni che entra su twitter e scopre di essere in crisi con fedez: #ferragnez - dinny_costa : Io mi ero persa la presunta crisi dei #ferragnez - RattaDiFranci : Comunque le pare che leggo sui #ferragnez ha dell'assurdo ?? La cosa più divertente è che vi stanno rispondendo a su… - valentinaxstark : “ferragnez in crisi” intanto i #ferragnez: ??? - SusannaValzano : Com'era? Ah sì, foto vecchia sicuro sono in crisi. Poi vi insegnano ad asfaltare le dicerie ?? #ferragnez -