Fermati due ragazzi di 18 e 21 anni per le violenze di Capodanno a Milano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono due Fermati nell’indagine coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Squadra mobile sulle aggressioni e molestie avvenute la notte di Capodanno a Milano nei confronti di almeno nove ragazze. Ieri sono stati perquisiti 18 giovani ritenuti gli autori delle violenze. I due giovani Fermati su decreto della Procura di Milano avrebbero compiuto “pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette”, ha spiegato il procuratore milanese facente funzione Riccardo Targetti che ha reso noto il fermo dei due giovani, uno a Milano e uno a Torino di 21 e 18 anni, aggiungendo che entrambi sono “italiani di seconda generazione”. I provvedimenti sono stati eseguiti per un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono duenell’indagine coordinata dalla Procura die condotta dalla Squadra mobile sulle aggressioni e molestie avvenute la notte dinei confronti di almeno nove ragazze. Ieri sono stati perquisiti 18 giovani ritenuti gli autori delle. I due giovanisu decreto della Procura diavrebbero compiuto “pesantisessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette”, ha spiegato il procuratore milanese facente funzione Riccardo Targetti che ha reso noto il fermo dei due giovani, uno ae uno a Torino di 21 e 18, aggiungendo che entrambi sono “italiani di seconda generazione”. I provvedimenti sono stati eseguiti per un ...

