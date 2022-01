Donna seminuda lancia di tutto dal balcone: paura in strada (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Immagini choc quelle che arrivano da Catania dove una Donna con addosso soltanto gli slip, stamattina ha gettato nel caos un intero quartiere. Per cause ancora da accertare l’inquilina di un appartamento al terzo piano di uno stabile situato in Via Etnea ha iniziato a lanciare praticamente di tutto dal balcone mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti. Catania, Donna seminuda lancia oggetti dal balcone Vestiti, suppellettili, ma anche vasi e piante. Una pioggia di oggetti di vario tipo, anche molto pesanti, è iniziata a piovere sulla testa (e sui mezzi, parcheggiati e non) di chi in quel momento si trovava lungo la via. In molti si sono rifugiati nei negozi, altri hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Dopo qualche minuto, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Immagini choc quelle che arrivano da Catania dove unacon addosso soltanto gli slip, stamattina ha gettato nel caos un intero quartiere. Per cause ancora da accertare l’inquilina di un appartamento al terzo piano di uno stabile situato in Via Etnea ha iniziato are praticamente didalmettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti. Catania,oggetti dalVestiti, suppellettili, ma anche vasi e piante. Una pioggia di oggetti di vario tipo, anche molto pesanti, è iniziata a piovere sulla testa (e sui mezzi, parcheggiati e non) di chi in quel momento si trovava lungo la via. In molti si sono rifugiati nei negozi, altri hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Dopo qualche minuto, per ...

CorriereCitta : Donna seminuda lancia di tutto dal balcone: paura in strada (VIDEO) - Gentleman738 : Si è affacciata seminuda al balcone, lanciando in strada diversi oggetti. Paura questa mattina in un palazzo di via… - infoitinterno : Panico a Catania, donna seminuda lancia oggetti dal balcone, auto danneggiate (VIDEO) - telodogratis : Panico a Catania, donna seminuda lancia oggetti dal balcone, auto danneggiate - blogsicilia : #notizie #sicilia Panico a Catania, donna seminuda lancia oggetti dal balcone, auto danneggiate -… -