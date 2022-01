DaD, DiD e scuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Governo spinge sulla scuola in presenza, ma Regioni e presidi vogliono la DaD. Risultato? Il solito caos comunicativo. Siamo alle comiche: in nome dell’autonomia scolastica, pare che ogni scuola potrà fare ciò che vuole: DaD, DiD, Cip o Ciop. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Eppure, quando io ero bambino, a scuola vennero un paio di infermieri e in due ore si vaccinò contro il vaiolo più di cento bambini. Non si può fare lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Governo spinge sullain presenza, ma Regioni e presidi vogliono la DaD. Risultato? Il solito caos comunicativo. Siamo alle comiche: in nome dell’autonomia scolastica, pare che ognipotrà fare ciò che vuole: DaD, DiD, Cip o Ciop. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Eppure, quando io ero bambino, avennero un paio di infermieri e in due ore si vaccinò contro il vaiolo più di cento bambini. Non si può fare lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

