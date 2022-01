Covid | Petrucci | ' definizione protocollo non semplice | ostacoli maggiori superati ora manca il Cts'

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Si sapeva che ladelnon sarebbe statama a questo punto si può dire che glisiano stati. Voglio sottolineare l'impegno concreto del presidente Lba Umberto Gandini, in rappresentanza anche delle altre Leghe, il lavoro di Governo e Regioni, del Coni con il presidente Giovanni Malagò e della Federazione Medico Sportiva con il presidente Maurizio Casasco per il raggiungimento di questo risultato". Queste le parole del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanniin merito all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sulcon le nuove regoleper gli sport di squadra. "Determinante proprio ieri sera ...

