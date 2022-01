Colle, "Veti e controveti di Berlusconi e Letta insensati Draghi resta a Palazzo Chigi? Niente urne fino al 2023" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Mancano ormai meno di due settimana all'inizio delle votazioni alla Camera per il presidente della Repubblica e quello attuale è un momento di trattative serie e leali da parte di tutti i segretari dei partiti. Meno nomi girano e meglio è. E'... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Mancano ormai meno di due settimana all'inizio delle votazioni alla Camera per il presidente della Repubblica e quello attuale è un momento di trattative serie e leali da parte di tutti i segretari dei partiti. Meno nomi girano e meglio è. E'... Segui su affaritaliani.it

Advertising

tfnews_t : #Salvini: “nessuno può mettere veti su Berlusconi al Colle” #berlusconialquirinale #lega #partitodemocratico… - laramps : @alesSarda2908 @annapaolasanna Personalmente adorerei vedere Rosi Bindi al Colle. Ma non vedo come sia possibile, f… - CirianiCarlo : RT @EmilioBerettaF1: Secondo Salvini Letta non può porre vieti alla candidatura di Berlusconi... però Berlusconi può porre veti a Draghi...… - gs_gianka : #lanota del gianka Il modus operandi della sinistra...porre veti sugli altri e scommettere su una candidatura femmi… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Per il leader della Lega Mario Draghi dovrebbe continuare a fare il premier. Berlusconi al Colle? 'Ha fatto tre volte il pr… -