Calciomercato | un altro top player si unirà al PSG la prossima stagione!

Un altro top player con ogni probabilità si unirà al PSG la prossima stagione, si tratta di Paul Pobga. A sganciare questa bomba ci ha pensato il quotidiano spagnolo AS. I parigini vorrebbero portare il centrocampista classe 1993 sotto la Torre Eiffel approfittando del suo contratto in scadenza con il Manchester United in prossimo giugno. Pogba, PSG, CalciomercatoIl Paris Saint-Germain per la prima volta in tanti anni sembra essere prudente sul mercato, infatti piuttosto che prendere Pogba adesso, preferirebbe aspettare la fine della stagione per aggiudicarselo a parametro zero. Sul centrocampista ci sono vigili anche Juventus e Real Madrid. Piero Inferrera

