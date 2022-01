Cagliari - Godin, ufficiale la rescissione consensuale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le strade di Diego Godin e del Cagliari si separano ufficialmente. Il difensore uruguaiano, dopo essere finito ai margini e non essere convocato nelle ultime quattro apparizioni della squadra allenata ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le strade di Diegoe delsi separano ufficialmente. Il difensore uruguaiano, dopo essere finito ai margini e non essere convocato nelle ultime quattro apparizioni della squadra allenata ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Dopo la risoluzione con il @CagliariCalcio, @diegogodin riparte subito dall'@Atletico: c'è l'annun… - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di @diegogodin - infoitsport : Mercato Cagliari, ufficiale la rescissione di Godin e l’arrivo di Goldaniga - acmilan______ : RT @calcioesport360: ????? #AtleticoMineiro: vista la rescissione del contratto di Godin con il Cagliari che avverrà nei prossimi giorni, il… - acmilan______ : RT @calcioesport360: ??? #Torino: non si sblocca la trattativa per #Fares visto che il #Genoa non intende liberare il giocatore. ???? #Cagli… -