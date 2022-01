Caccia al ladro | Gal Gadot protagonista del remake di Alfred Hitchcock

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La mora Galal posto della bionda Grace Kelly neldial, uno dei capolavori più celebri di. Galcome Grace Kelly. Secondo Variety, la star israelianadi Wonder Woman è stata ingaggiata per recitare neldel classico dial. Inal, del 1955,ha regalato al pubblico riprese mozzafiato sulla Riviera, un Cary Grant disinvolto e affascinante e Grace Kelly all'apice della carriera. La nuova versione sarà scritta da Eileen Jones, nota per il lavoro sulla serie Fox Prodigal Son. Al ...

Gal Gadot come Grace Kelly. Secondo Variety, la star israeliana protagonista di Wonder Woman è stata ingaggiata per recitare nel remake del classico di Alfred Hitchcock,al. Inal, del 1955, Alfred Hitchcock ha regalato al pubblico riprese mozzafiato sulla Riviera, un Cary Grant disinvolto e affascinante e Grace Kelly all'apice della ...aldi pelati.Gal Gadot sarà la protagonista e farà da produttrice al remake di Caccia al Ladro, il film cult di Alfred Hitchcock.Gal Gadot sarà protagonista del remake di Caccia al ladro mentre Bill Murray fornisce dettagli sul suo ruolo in Ant-Man and the Wasp 3.