Bonucci arrabbiatissimo con un ex Napoli

La Juventus ha perso la Supercoppa italiana contro l'Inter, su un errore clamoroso di Alex Sandro all'ultimo minuto dei supplementari. Alexis Sanchez saluta e ringrazia, insaccando il gol del 2-1, con fischio finale ancora prima che fosse ripreso il gioco. Juventus,a muso duro Nel delirio finale di San Siro, Leonardoè andato a muso duro su Cristiano Mozzillo, il segretario dei nerazzurri ed ex. Era infatti il responsabile organizzativo del vivaio partenopeo, dimessosi nel 2017. Non sono ancora chiari i motivi, probabilmente un battibecco tra i due vista l'esplosione quasi incontenibile di tutta la panchina nerazzurra. Il difensore bianconero e della Nazionale era pronto ad entrare al 120? per battere uno dei rigori.