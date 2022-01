Bilancio SSCN | plusvalenze e le reali cifre dell’affare Osimhen

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), l'ultima grossa plusvalenza messa ariguarda Allan e il suo passaggio all'Everton, 23 milioni di plusvalenza per il club azzurro L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

PitSam7 : @Mauro192681 @Guido17595958 Ma che c'azzecca Guido, qua stiamo parlando di squadre che stanno piene di debiti. La S… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio SSCN

... dato che ildel Napoli è in rosso e De Laurentiis sembra aver raggiunto il suo picco ...ci sono stati anche i tweet dello sceicco Al Thani a far parlare ulteriormente della cessione dellaPOLITANO POSITIVO Al COVID Lacomunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo ... Questo ildei precedenti a San Siro: 49 vittorie Inter, 17 pareggi, 9 successi Napoli. ...L'ultima grossa plusvalenza messa a bilancio riguarda Allan e il suo passaggio all'Everton, 23 milioni di plusvalenza per il club azzurro.Aurelio De Laurentiis è proprietario del Bari e del Napoli, entro il 2024 sarà costretto a cedere una delle due società.