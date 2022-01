Alperia acquista Fintel gas e luce e Fintel reti

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gruppoha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 90% del capitale sociale diGas eSrl e disrl daEnergia Group. Con questa acquisizione continua il radicamento difuori della Provincia Autonoma di Bolzano anche nel settore di vendita ai clienti finali. Oltre al Veneto, dove sono già iniziate da tempo le attività di apertura di punti vendite e canali di acquisizione rivolte al segmento residenziale, l’operazione perfezionata oggi permette di aggiungere un ulteriore tassello nella crescita di punti vendita e clientela retail e small business in Lombardia e Italia centrale. Lo rende notoin un comunicato. L’acquisizione delle due ...

Gli accordi prevedono anche la possibilità di acquisire il restante 10% del capitale sociale delle due società nei prossimi 3 anni. Questa operazione conferma il ruolo di nel ...