Agrigento: responsabile raid Scala Turchi di recente ha imbrattato casa natale Pirandello (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Domenico Quaranta, il responsabile del raid vandalico alla Scala dei Turchi di recente aveva anche imbrattato la casa natale di Luigi Pirandello, la marna di Punta Bianca, dei vasi di ceramica in viale delle Dune ad Agrigento. E' quanto emerge - come apprende l'Adnkronos - dal provvedimento con quale, lo scorso luglio, il Tribunale di Palermo, aveva rigettato la richiesta della Questura della misura della sorveglianza speciale dell'imbianchino denunciato. "I certificati di rito - spiegava la giudice Ettorina Contino - non recano traccia di un condanna o dell'esercizio dell'azione penale per le vicende sopra descritte". Nonostante ciò i giudici non ritennero di applicare la misura richiesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Domenico Quaranta, ildelvandalico alladeidiaveva ancheladi Luigi, la marna di Punta Bianca, dei vasi di ceramica in viale delle Dune ad. E' quanto emerge - come apprende l'Adnkronos - dal provvedimento con quale, lo scorso luglio, il Tribunale di Palermo, aveva rigettato la richiesta della Questura della misura della sorveglianza speciale dell'imbianchino denunciato. "I certificati di rito - spiegava la giudice Ettorina Contino - non recano traccia di un condanna o dell'esercizio dell'azione penale per le vicende sopra descritte". Nonostante ciò i giudici non ritennero di applicare la misura richiesta ...

Advertising

comunicalonews : ''Oggi è una splendida giornata per l’ambiente e per la legalità. La procura di Agrigento e i Carabinieri hanno ind… - ScrivoLibero : Un 42enne di Cattolica Eraclea è stato arrestato dai militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Agrigent… - NewSicilia : I positivi sono stati posti in quarantena #Newsicilia -