Viaggi di nozze | Verdone al top e una Gerini passata alla storia

(Di martedì 11 gennaio 2022)DIdi Giorgio Carbone CINE34 ore 21 con Carlo, Claudiae Veronica Pivetti. Regia di Carlo. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43LA TRAMA Tre coppie ino diimpersona tutt'e tre gli sposini. C'è un coatto che s'è messo con una burina della sua risma e passano la luna di miele, tra sesso a ruota libera e puntate in discoteca. Poi, un chirurgo pignolo ai limiti del sadismo che ha già (o dovrebbe avere) sulla coscienza la morte per suicidio della prima moglie e ora sta avviando pericolosamente la seconda nella stessa direzione. Il terzo neo marito è un gran bravo ragazzo che non riesce a partire per la luna per l'invadenza di parenti o amici.PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei migliori ...

_PuntoZip_ : Il film del giorno: “Viaggi di nozze” (su Cine34) - GuitarMed : @RamingodiArnor Con 5k non vai lontano … consiglio: fai il viaggio/lista nozze, senza agenzia viaggi, organizzi da… - LeMieNozze : RT @LeMieNozze: - _CalcioItaliano : RT @SciabolataFFP: Wladimiro Falcone, attuale vice di Audero alla Sampdoria, ha un passato da giovanissim(issim)o attore. A tre mesi di vi… - SciabolataFFP : Wladimiro Falcone, attuale vice di Audero alla Sampdoria, ha un passato da giovanissim(issim)o attore. A tre mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi nozze

Liberoquotidiano.it

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutti lo sanno, The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe,di, Il nemico alle porte, La rapina perfetta - ...a a aDICINE34, ore 21. Con Carlo Verdone, Claudia Gerini e Veronica Pivetti. Regia di Carlo Verdone. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 LA TRAMA Tre coppie in viaggio di. ...GF Vip, il dramma di Valeria Marini: «Io vittima di chi sembrava innamorato di me, per poi diventare aggressivo». La showgirl stellare dietro il suo carattero allegro e ...Tutti lo sanno, The Last Witch Hunter, Viaggi di nozze, Il nemico alle porte, La rapina perfetta. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Meraviglie - La penisola dei tesori con Alberto Angela: da M ...