Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 15:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA COLOMBO FILE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINOIN DIREZIONE DI MALAFEDE. SULLA A91 Roma-FIUMICINO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVI. CHIUSURA ALTERNATE DELLE CORSIE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN BASE ALLE NECESSITA’, DAL KM 1 AL KM 18. SIAMO TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO. FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 06.00 DEL MATTINO ALLE 22.00. SONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ. RICORDIAMO LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, FINO AL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO FILE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINOIN DIREZIONE DI MALAFEDE. SULLA A91-FIUMICINO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVI. CHIUSURA ALTERNATE DELLE CORSIE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN BASE ALLE NECESSITA’, DAL KM 1 AL KM 18. SIAMO TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO. FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 06.00 DEL MATTINO ALLE 22.00. SONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. RICORDIAMO LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, FINO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DELL'11 GENNAIO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL FRONTE DELLA VIABILITA' PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA ...

