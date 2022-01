Travaglio a La7: “No di Draghi a domande su Quirinale? Roba da Corea del Nord. Avrebbe fatto meglio a non fare la conferenza stampa” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Io credo che sia legittimo rispondere a quello che si vuole delle domande poste, ma chiedere ai giornalisti di non farle non lo è. È Roba da Corea del Nord, non da democrazia liberale occidentale e da Paese libero”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il no del presidente del Consiglio Mario Draghi alle domande dei giornalisti incentrate su evoluzioni future nel Quirinale. E aggiunge: “Per tutto il giorno il suo ufficio stampa ha invitato i giornalisti a non chiedergli del Quirinale. Poi per fortuna alcuni di loro hanno contravvenuto alla richiesta e lui se n’è risentito. Riguardo al Colle, i casi sono soltanto due: o Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “Io credo che sia legittimo rispondere a quello che si vuole delleposte, ma chiedere ai giornalisti di non farle non lo è. Èdadel, non da democrazia liberale occidentale e da Paese libero”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de IlQuotidiano, Marco, commenta il no del presidente del Consiglio Marioalledei giornalisti incentrate su evoluzioni future nel. E aggiunge: “Per tutto il giorno il suo ufficioha invitato i giornalisti a non chiedergli del. Poi per fortuna alcuni di loro hanno contravvenuto alla richiesta e lui se n’è risentito. Riguardo al Colle, i casi sono soltanto due: o...

